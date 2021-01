NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natte til fredag 15. januar.

Biden lovet ny krisepakke

Etter at Joe Biden har tatt over som president lover han å legge fram nok en økonomisk handlingsplan for et kriserammet USA. Den planen har som mål å øke sysselsettingen i landet og støtte amerikansk industri.

– Vi skal bruke skattebetalernes penger til å gjenreise USA, sa Biden da han presenterte sin første økonomiske plan som skal bruke 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien.

Flere døde i jordskjelv i Indonesia

Minst sju personer er døde og over 600 er skadd i et kraftig og grunt jordskjelv på øya Sulawesi i Indonesia, opplyser landets myndigheter. Et sykehus er blant de flere hundre bygningene som har rast sammen.

Skjelvet inntraff like etter midnatt lokal tid og hadde en styrke på 6,2. Episenteret var seks kilometer nordøst for byen Majene, som ligger vest på øya, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mann i 30-årene døde i arbeidsulykke i Bodø

En polsk lastebilsjåfør i 30-årene mistet sent torsdag kveld livet i en arbeidsulykke på Tverlandet i Bodø. Operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt forteller at mannen havnet i klem under et kjøretøy.

Andre omstendigheter rund ulykken er ikke avklart, men saken etterforskes av politiet. Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 23. Ambulansepersonell erklærte lastebilsjåføren død på stedet.

454 nye koronasmittede siste døgn – trenden flater ut

Det siste døgnet er det registrert 454 koronasmittede i Norge. Det er 213 færre enn dagen før og 371 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til fredag registrert 57.736 koronasmittede personer her i landet. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.944 nye smittetilfeller i Norge. 164 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det var åtte flere enn dagen før.

Nord-Korea viste fram våpen

Et missil som kan skytes ut fra en ubåt, var blant våpnene som ble vist fram i en militærparade i Pyongyang, melder statlige medier.

Styrkeoppvisningen var del av kongressen i Nord-Koreas kommunistiske parti som holdes hvert fjerde år og kommer få dager før Joe Biden tas i ed som USA nye president. På den flere dager lange kongressen har landets leder Kim Jong-un omtalt USA som Nord-Koreas fremste fiende og lovet nye, kraftigere våpen.