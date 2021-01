Våpensamler tiltalt for drapsforsøk på seks politibetjenter

NTB

En 63 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk på seks politibetjenter etter en skyteepisode på Dale i Sandnes kommune i april i fjor.

Ifølge tiltalen løsnet mannen skudd med en rifle i et boligområde 3. april, skriver Stavanger Aftenblad. Han ble selv skutt og skadd av politiet etter at han åpnet ild.

Politiet oppsøkte mannens bolig etter melding om skyting i området. De valgte å bevæpne seg som følge av 63-åringens historikk. Etter å ha kontaktet mannen på telefon, kom han omsider ut av boligen. Kort tid etter startet skytingen.

Frikjent av Spesialenheten

To politibetjenter som satt i en politibil, ble reddet av det pansrede glasset i frontruten, ifølge påtalemyndigheten. Frontruten på den bilen ble truffet fire ganger, i tillegg til et sidespeil. Ifølge tiltalen forsøkte mannen også å drepe fire andre betjenter som sto like ved bilen. Mannen skal ha avfyrt tolv skudd.

Politiet fyrte av til sammen ti skudd mot tiltalte. To av skuddene traff 63-åringen i magen og lår enten direkte eller som streifskudd. En tjenestehund bet tiltalte i venstre arm slik at han fikk skulderen ut av ledd.

Spesialenheten etterforsket to politibetjenter for grov kroppsskade, men saken er henlagt. De har kommet fram til at de handlet i nødverge, og at liv kunne gått tapt.

Våpensamler

Mannen er også tiltalt for flere andre forhold i forbindelse med skytingen. Politiet beslagla blant annet en maskinpistol, fire rifler (to halvautomatiske), elleve revolvere, elleve pistoler (fire av dem ladd), en signalpistol og to knall- eller gasspistoler. Våpnene ble funnet i mannens hus og hytte.

63-åringen har i avhør forklart at han var svært beruset, og at han ikke husker noe av det som skjedde under skuddvekslingen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, utover det har jeg ingen kommentar, sier tiltaltes forsvarer, advokat Knut Lerum i Advokatfirmaet Torstrup, til NRK.

Fire dager er satt av til rettssaken mot mannen. Den starter i Jæren tingrett til uka.