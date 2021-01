Nakstad mener det er håp om sydenferie til sommeren

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, her under en pressekonferanse om coronasituasjonen.

NTB

Om vaksineringen går som planlagt, kan det være muligheter for sydentur i sommerferien, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

På spørsmål fra en Dagbladet-leser om det er håp om sydenferie til sommeren, svarer Nakstad:

– Ja, det er håp om det, og jeg vil tro at mange av de eldre aldersgruppene – de som er pensjonister og nedover i alder, vil være vaksinert før sommeren. Det betyr at man muligens kan reise rundt i Europa uten å havne i karantene fordi man er vaksinert, sier han.

Den assisterende helsedirektøren tror smitteverntiltakene blir mer normale til sommeren enn nå, men han trekker samtidig fram at det ikke er sikkert at alle voksne i Norge er vaksinert før sommeren, og at mye kan skje.