Streiken i private omsorgsbedrifter trappes opp

NTB

Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet trappet torsdag opp streiken i private omsorgsbedrifter. Totalt er nå 120 medlemmer i streik.

LO-forbundene streiker fordi de er misfornøyde med lønnsgapet mellom sykepleiere og øvrige ansatte.

– Vi streiker for at våre medlemmer skal få de samme betingelsene som sykepleierne. Selv med like lang utdanning kan våre medlemmer tjene opp mot 100.000 kroner mindre i året enn sykepleierkollegaene sine i de aktuelle virksomhetene. Det er ikke rettferdig, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen i en pressemelding.

Streiken omfatter kommersielle behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og flere barnehager som er organisert i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– De som er organisert i Sykepleierforbundet, har et høyere lønnsnivå. Gapet er blitt uholdbart, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet.