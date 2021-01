Carl I. Hagen stiller som motkandidat til tredjeplassen hos Oslo Frp

NTB

Carl I. Hagen ble vraket av nominasjonskomiteen i Oslo Frps innstilling til stortingsliste, men vil fremdeles forsøke å sikre seg tredjeplassen på lista.

– Jeg regner med å bli foreslått og kan bekrefte at jeg vil takke ja til å bli nominert som nummer tre, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

3. november ble 76-åringen vraket av nominasjonskomiteen i Oslo Frp til fordel for Aina Stenersen, men partiveteranen ønsker fortsatt å sikre seg tredjeplassen på lista. Nominasjonsmøtet holdes 13. mars.

Også ved valget i 2017 utfordret Hagen Stenersen om tredjeplassen på lista. Den gang endte det med at Stenersen trakk seg under nominasjonsmøtet.

Fra før er Hagen nominert på førsteplass på Oppland Frps stortingsliste.

Hagen mener det ikke er noe problem å bli nominert på begge listene.

– Etter valget vil jeg snakke med ledelsen i de to fylkespartiene og foreta en grundig vurdering. Jeg vil representere det fylket partiet er best tjent med. Hvis jeg velger Oslo, vil nummer to på Oppland-lista rykke opp, sier Hagen.

Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde er innvalgt på Stortinget for Oslo Frp i inneværende periode. Disse er også nominert på de to første plassene for neste periode.