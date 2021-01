FHI: – Mutert virus påvist på sykehjem i Drammen

Det er påvist en mutert utgave av coronaviruset på Fjell bo- og servicesenter i Drammen. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Det er påvist et mutert virus på sykehjemmet på Fjell i Drammen. Sykehjemmet har vært et av de hardest rammede under coronapandemien.