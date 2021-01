Forbudet mot salg av rå melk blir ikke opphevet

NTB

Helsedepartementet vil ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum. All melk som selges norske forbrukere må fortsatt varmebehandles.

Etter at melkeprodusenter og gardsysteri over hele landet har hatt store forhåpninger og ventet i spenning i halvannet år – slå Mattilsynet nå fast at det ikke er aktuelt å åpne for salg av rå melk til konsum i Norge, melder Nationen.

– Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å ikke endre regelverket for omsetning av rå melk til konsum, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Sannsynligheten er høy for at rå melk inneholder sykdomsfremkallende smittestoffer, skriver tilsynsorganet. Bakteriene kan fremkalle sykdom med ulik alvorlighetsgrad, alt fra mild magetarm sykdom til alvorlige sykdom som i verste fall kan være livstruende, heter det.

– I et folkehelseperspektiv vil et restriktivt regelverk være det viktigste risikoreduserende tiltaket for å unngå sykdom i forbindelse med konsum av rå melk. Dette sikres blant annet gjennom varmebehandling av all rå melk og forbud mot omsetning, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Det har vært påbudt å pasteurisere, altså varmebehandle, melk og fløte til konsum i Norge siden begynnelsen av 1950-tallet.