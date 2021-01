Vest politidistrikt: Nesten dobling av psykiatrioppdrag fra 2016 til 2020

– Det er en veldig stor økning av folk med psykiske utfordringer som gjør at politiet må agere, sier Helge Stave, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Foto: Marit Hommedal / NTB

Vest politidistrikt rykker stadig oftere ut på oppdrag til folk med psykiske utfordringer. En lovendring i 2017 kan være forklaringen.

I 2016 hadde politiet 1.738 oppdrag de kodet som «psykiatri». På 45 av disse oppdragene var politiet bevæpnet. I fjor var tallet på psykiatrioppdrag økt til 3.332, nesten en dobling. Politiet var bevæpnet i 195 tilfeller, viser tall Bergens Tidende har fått fra Vest politidistrikt

– Det er en veldig stor økning av folk med psykiske utfordringer som gjør at politiet må agere, sier Helge Stave, leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.

Helse Bergen opplyser at ambulanseoppdragene den samme perioden har ligget på det jevne.

En mulig forklaring på utviklingen er at lov om psykisk helsevern ble endret i 2017.

– Kort fortalt betyr endringen at pasientene har fått større makt over seg selv, og at helsevesenets mulighet til å tvangsinnlegge folk er innsnevret, sier Stave til BT.

Politiet spør seg om et ønske om å få ned tvangsbruken har gjort samfunnet mindre trygt.

– Vi ser at vi har hatt drapssaker hvor gjerningspersonen har skrevet seg ut fra psykiatriske institusjoner og kort tid etter begår drap. I dommene leser vi at gjerningspersonene var psykotiske da de drepte, sier Stave.