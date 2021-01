Mann spyttet på forbipasserende på kjøpesenter

En mann er pågrepet etter at han spyttet på flere personer og oppførte seg truende på et kjøpesenter i Oslo onsdag kveld.

Oslo-politiet meldte om hendelsen på Twitter like over klokken 20 onsdag kveld. Hendelsen skjedde på kjøpesenteret Oslo City, som ligger i Oslo sentrum.

«En person pågrepet for ordensforstyrrelse. Spyttet på flere forbipasserende og oppført seg truende», skrev politiet.

Mannen blir også anmeldt for forulemping av tjenestemann.

– Han har spyttet på forbipasserende uten noen foranledning. Om han blir straffet for dette, er for tidlig å mene noe om, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til TV 2.