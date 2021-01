Stoltenberg: Flere vil bli innlagt på sykehus

Sykehusene vil få merke at flere trenger innleggelse og intensivbehandling, advarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Sykehusene vil få merke at flere coronasmittede personer kommer til å trenge innleggelse og intensivbehandling, advarer FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi forventer en stigning fremover etter den raske smitteøkningen vi har sett den siste tiden. Samtidig ser vi at fordelingen av aldersgrupper indikerer at vi har samme type forsinkelse som vi hadde i høst, og det er bra, mener Stoltenberg.

– Det betyr at det finnes en del barrierer mot at de aller mest sårbare blir smittet, altså de som har mest behov for innleggelse og intensivbehandling.

Nå er håpet at de strenge coronatiltakene vil greie å beskytte de mest sårbare mot smitte.

Helseminister Bent Høie viser til Danmark, hvor situasjonen lenge var lik som i Norge, men hvor smitten så økte kraftig.

– De har ikke greid å få den ned igjen, og nå er sykehusene presset, sier Høie, som advarer mot at det samme fortsatt kan skje i Norge.