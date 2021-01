Kulda fester grepet i sør – mildt og sludd i nord

I begynnelsen av neste uke ser det ut til at mildere luftmasser er på vei inn mot Sør-Norge og Trøndelag igjen. Bildet er tatt i Oslo-marka.

Hittil i januar har det vært varmere i Tromsø enn i Oslo. Inn mot helgen synker temperaturene ytterligere på Østlandet.

Det klare, kalde været fortsetter i Sør-Norge. Et høytrykk over Russland er i ferd med å bygge seg opp, og det betyr enda kjøligere luftmasser.

Samtidig kommer et mildere værsystem inn over Nordland, Troms og Finnmark.

Mens Tromsø er snøfritt og ligger an til et par plussgrader, har selv Oslo sentrum et hvitt snødekke og stadig synkende gradestokk.

– Fredag og lørdag må man regne med tosifret antall minusgrader på Østlandet. Oslo ligger rundt minus 10, mens i indre og høyereliggende strøk vil det nok bli nærmere minus 15, sier Charalampos Sarchosidis, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Også Vestlandet og Trøndelag får mer av den kalde klare værtypen inn mot helgen. I Bergen blir det trolig rundt 5 kuldegrader.

Sludd og regn i vest

Men fra lørdag er det ventet varmere luftmasser fra vest. Det betyr plussgrader nok en gang på Vestlandet, og litt regn og sludd følger med på kjøpet. Også vestlige strøk av Sør-Norge får litt mildere og våtere værtype mot slutten av helgen.

Trøndelag slipper derimot unna sludd og regn som Vestlandet får, og det kalde høytrykket holder seg stabilt de nærmeste dagene.

I begynnelsen av neste uke ser det ut til at mildere luftmasser er på vei inn mot Sør-Norge og Trøndelag igjen.

– Da blir det lavtrykksaktivitet og dårligere vær. Så det er bare å anbefale folk i Sør-Norge å nyte de rolige, fine vinterdagene i helgen, sier Sarchosidis.

Kulda tilbake i nord

I snøfattige nord blir det etterlengtet snø flere steder inn mot helgen. Det er en mildere værtype, så nedbør kan komme som regn eller sludd på kysten, men som snø lenger inn i landet.

– På kysten kan vi få et par plussgrader. Hittil i januar har Tromsø hatt høyere middeltemperatur enn Oslo. Så det er faktisk varmere i Tromsø enn på Østlandet, sier Sarchosidis.

– Dessuten er det for tiden snøfritt i Tromsø. Det er veldig sjelden på denne tiden av året, tilføyer han.

Over helgen vil imidlertid kulda vende tilbake også i Nord-Norge. Det kan komme enkelte snøbyger, men vil stort sett være kaldt og tørt.