Hytteeier reagerer på Ex on the Beach-innspilling på egen tomt: - Tenkte det var tyveri

KJØRLIG MOTTAGELSE: Discovery har flyttet Ex on the Beach fra sydlige omgivelser til vinterføre og Hemsedal, men produksjonen har fått en kjølig mottakelse. Nå reagerer hytteier Steinar Tafjord på det han mener er et overtramp.

TV-innspillingen fikk hytteeier Steinar Tafjord til å sperre opp øynene. - Først tenkte jeg det var et tyveri, men det kommer ut en blond jente med bind for øynene og det ser jo helt koko ut.

– Slik Rubicon har «tråkket» seg frem på min tomt og tatt seg til rette, kan jeg ikke forstå er innenfor regelverket, sier Steinar Tafjord til Kampanje.

I forrige uke gikk Pål Terje Rørby, ordfører i Hemsedal kommune, ut mot Rubicon og innspillingen av «Ex on the Beach». Ordføreren mente produksjonselskapet ikke hadde spilt med åpne kort om hva slags program det var snakk om da de hadde søkt om tillatelse for innspillingen.

Nå reagerer også hytteeier Steinar Tafjord på produksjonsselskapets fremgangsmåte. Tafjord sin hytte ligger i enden av en blindvei og deler av innspillingen av «Ex on the Beach Afterski» skal foregå på en hytte omtrent 200 meter unna Tafjord sin hytte.

– Hytta de (produksjonen, journ. anm) leier er leid av grunneier og jeg har ikke noe problem med det. Men de rygger opp to jeeper helt opp til min hytte. Først tenkte jeg det var et tyveri, men det kommer ut en blond jente med bind for øynene og det ser jo helt koko ut. De setter opp et stativ og begynner å filme, forteller Tafjord til Kampanje.

– Over streken

Han sier at flere personer oppholdt seg på hans tomt i flere timer mandag formiddag. Ifølge Tafjord skal noen fra produksjonen fortalt ham at de banket på hyttedøren hans søndag kveld for å spørre om tillatelse.

– De sier at de har vært oppe på hytta mi, for å høre om det var greit. Men de kan ikke banke på hyttedøren en søndag kveld, og hvis det da ikke er noen der kan man ikke ta det for gitt at det da er greit, sier Tafjord.

Hytteeieren sier det er overraskende at en TV-produsent som Rubicon «tar seg så til de grader til rette på en privat tomt uten å spørre eier i forkant».

– De har gjort noe som jeg ser på som å trampe over streken. Om de har brukt klippene i produksjonen, det vet jeg ikke, men de har vært der, sier Tafjord.

Tafjord sier en person også har forsøkt å åpne døren til et bygg på tomten hans.

Discovery: – En deltaker har gått uten tillatelse

Discovery har en annen versjon av historien enn Tafjord, men de erkjenner at de har oppholdt seg på tomten uten tillatelse. TV-huset svarer følgende da Kampanje spør om de kjenner seg igjen i hytteeierens fremstiling:

– Produksjonen har rygget opp en blindvei for å kunne filme flere ankomster med bil. En deltaker har da gått uten tillatelse for å kunne skifte klær ved hyttetomta. Produksjonen var i kontakt med hytteeier etter filmingen i går, og vårt inntrykk er at denne situasjonen er avklart, sier kommunikasjonsrådgiver Ola Magnus Svihus i Discovery til Kampanje.

Tafjord mener det ikke stemmer at det bare var én person var på tomten hans.

– Det er blitt tatt bilde av at det er flere personer, i tillegg til to mest sannsynlig deltagere i Ex on The Beach, og begge de to var tilstede sammen med flere ansatte i filmcrewet, sier Tafjord.

– Hvis han opplever det som belastende at vi har oppholdt oss på tomta hans, så beklager vi det, legger Svihus til.

