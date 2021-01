Katastrofetall for norske hoteller i desember.

Korona preger hotellbransjen. 89 prosent av alle hotellrommene i hovedstaden sto i gjennomsnitt tomme hver eneste natt i desember. Radisson Blu Oslo Plaza dannet i mars i fjor et hjerte i vinduene på sitt hotell. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Hotellene i Oslo hadde i desember en losjiinntekt per rom på kun 88 kroner natten. 89 prosent av rommene sto tomme i fjorårets siste måned.

Også i Tromsø rammer pandemien beinhardt. I desember 2020 er inntekten kun 224 kroner per rom. I samme periode i 2019 var inntekten 958 kroner per rom per natt.

– Et fall på 735 kroner natten er så brutalt at jeg nesten ikke har ord for det, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm, til Dagens Næringsliv.

Etter en relativt god sommer for mange av byene takket være flere norske gjester, har belegget stadig falt utover høsten – og desember ble en ny bekmørk måned. I Oslo havnet losjiinntekten per tilgjengelige rom på kun 88 kroner natten, en nedgang på 83 prosent fra desember 2019.

89 prosent av alle hotellrommene i hovedstaden sto i gjennomsnitt tomme hver eneste natt i desember. Samtidig hadde hotellene både i Trondheim og Bergen et belegg på under 20 prosent.