Stortinget innkaller oljebyråkrater til høring

NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget innkaller en rekke oljebyråkrater til høring 15. februar om åpningen av Barentshavet sørøst.

Flere byråkrater i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet innkalles nå til høringen, sammen med nåværende og flere tidligere olje- og energiministre.

SVs Freddy André Øvstegård sier det er sjelden komiteen innkaller ansatte i departementene på denne måten.

– Men her er det et poeng å kaste lys over det mektige oljebyråkratiet, sier han til NTB.