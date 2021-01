Mann dømt for 21 lovbrudd

En mann i slutten av 30-årene er i Hammerfest tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for 21 lovbrudd. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

En mann i slutten av 30-årene er i Hammerfest tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for 21 lovbrudd, blant annet vold, trusler og ID-tyveri.

Forholdene mannen nå er dømt for, strekker seg fra sommeren 2017 til november 2020.

– Han erkjente stort sett alt i retten. Han er dømt i tråd med sin egen erkjennelse, sier aktor Thomas Darell til iFinnmark.

Mannen er blant annet dømt for å ha truet en Nav-arbeider, opprettet telefonabonnement i andres navn, stukket av med en bil fra en forhandler og stjålet både elsykler og snus. Han er også dømt for oppbevaring av hasj og amfetamin.

120 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på tre år. Han må også betale erstatning på 14.448 kroner.

Mannens forsvarer, Barbro Paulsen, sier dommen fortsatt ikke er rettskraftig og at de nå skal vurdere dommen.

– På generelt grunnlag ser man ofte at denne typen lovbrudd ofte er et resultat av bakenforliggende årsaker som rus- og helserelaterte problemer der mennesker ofte ikke får den nødvendige hjelpen de har behov for, som ofte da kan medføre en ond sirkel av kriminalitet, sier Paulsen.