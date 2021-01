Høie sier nei til tidlig vaksine for skred-evakuerte

Helseminister Bent Høie (H) sier at Folkehelseinstituttet per nå ikke finner grunnlag for å la de evakuerte i Gjerdrum rykke fram i køen for å få coronavaksine. Foto: Berit Roald / NTB

Helseminister Bent Høie (H) sier at Folkehelseinstituttet per nå ikke finner grunnlag for å la de evakuerte i Gjerdrum rykke fram i køen for å få coronavaksine.