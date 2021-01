Lagleder tiltalt for voldtekt på Norway Cup

Straffesaken i Bergen tingrett starter 18. januar. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

En mann i 50-årene må neste uke møte i retten, tiltalt for voldtekt av en jente under 16 år han var lagleder for på Norway Cup i 2005.