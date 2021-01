18 nye coronasmittede i Drammen: Stabilt, men for høyt

NTB

18 personer bosatt i Drammen kommune har det siste døgnet fått påvist coronasmitte. Det er fire flere enn snittet den siste uken.

15 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To av dem har antatt smittested før innreise til Norge, og én har ukjent smittevei, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

9 av de 18 nye smittede kan knyttes til utbruddet ved Drammen sykehus, skriver Dagsavisen Fremtiden. Mandag ble det kjent at 34 personer er smittet ved sykehuset, 12 pasienter og 22 ansatte.

– Med unntak av et par spesielle dager med veldig få rapporterte smittetilfeller, ser vi at det ligger på rundt 15 til 20 nye smittetilfeller om dagen den siste tiden. Det er relativt mange og vil gi rundt 200 smittetilfeller over 14-dagersperioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han sier kommunen var forberedt på nokså høye tall etter jul og utover vinteren, men at det er viktig at alle er ekstra påpasselige i tiden som kommer og følger smitteverntiltakene nøye.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 184 nye smittetilfeller. Det er på nivå med smittetallene for den foregående toukersperioden som har vært rapportert siden årsskiftet.

«Dette indikerer at smittetrykket er noenlunde stabilt, selv om det vurderes for høyt, for tiden», skriver kommunen.

I alt har 2.169 personer i Drammen fått påvist coronasmitte. 44 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.