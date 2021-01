R-tallet i Bergen har steget til 1,7

NTB

R-tallet, som viser hvor mange personer en coronasmittet smitter videre, har steget fra 1,0 til 1,7 i Bergen. I tillegg døde én coronasmittet person tirsdag.

Helse Bergen opplyste om økningen tirsdag, skriver Bergensavisen.

– Det er som vi ventet og fryktet at R-en øker nå etter nyttår. Det er en økning i tallet på smittede i området vårt de siste sju dagene, og dette inkluderer importsmitte. Uten importsmitten er R-en på 1,3. Dette er en kraftig påminning om at avstandsreglene og de andre smittevernreglene fremdeles er viktige å følge, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Samme morgen ble det registrert et nytt coronarelatert dødsfall på Haukeland universitetssjukehus. Avdøde var en eldre person.

På landsbasis var R-tallet beregnet å være 1,4 fra 21. desember til 3. januar. For perioden 1. til 20. desember var det beregnet til 1,0.

R-tallet må være lavere enn 1,0 for at smitten i samfunnet skal avta. Er tallet over 1,0, vil smitten øke.

Søndag var det 16 nye smittetilfeller i Bergen, noe som er to færre enn snittet de sju foregående dagene.