89 kommuner får bare ett vaksineglass denne uken

Ett hetteglass med vaksine tilsvarer fem doser. Foto: Angelika Warmuth, DPA via AP / NTB

NTB

Samtlige norske kommuner mottar vaksiner denne uken. Men 89 av dem mottar bare ett glass, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi har valgt en modell der vi bruker kommunene. Det er viktig at vi vaksinerer folk der de er. Men vi har et stort og langstrakt land, så det gjør logistikken krevende, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til TV 2.

Ett hetteglass tilsvarer fem doser.

Norges vaksinestrategi har fått kritikk for å være langsom og lite effektiv. Etter hvert som rutinene er på plass, vil tempoet øke, sier Berg.

Andre land har valgt å be folk om å reise inn til storbyene for å bli vaksinert. I Danmark, som har en mer sentralisert strategi, er over 115.000 personer vaksinert så langt. Norge har til sammenligning vaksinert 20.000.

Alle vaksiner som ankommer Norge, blir først lagret på elleve lokale lagre rundt omkring i landet. Deretter blir de fraktet til kommunene, som selv er ansvarlige for å gjennomføre vaksineringen.