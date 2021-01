NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 12. januar:

Den første vaksinedosen settes på Haukeland

Helse Bergen begynner å vaksinere et utvalg ansatte på Haukeland universitetssjukehus. Den første vaksinen blir satt klokken 11.30, med pressen til stede. Den som får den første vaksinedosen, blir intervjuet.

Solskjær kan bli serieleder

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er blitt en tittelutfordrer i Premier League. Med seier eller uavgjort borte mot Burnley klokken 21.15 i dag vil United være serieleder etter 17 runder. United ligger på lik poengsum med fjorårets suverene gullag, Liverpool, før kampen.

Forsmak på vårens filmprogram

Norsk filminstitutt gir en forsmak på vårens elleve norske kinopremier i en strømmet seanse direkte fra Filmens hus. Smakebitene røpes klokken 11.

Demokratene starter riksrettssak mot Trump

Det er ventet at Demokratene i Representantenes hus vil starte prosedyrene for å føre en ny riksrettssak mot Donald Trump. Presidenten kan bli tiltalt for å ha oppildnet til opprør i sin tale før sinte Trump-tilhengere stormet kongressen i Washington. To ble drept og tre døde av andre grunner i opprøret.

USA henretter dødsdømt kvinne

USA henretter Lisa Montgomery, som i 2005 ble funnet skyldig i drap på en 23 år gammel kvinne og for å ha skåret barnet ut av magen på henne. Sakkyndige konkluderte med at Montgomery var alvorlig syk og burde innlegges på psykiatrisk institusjon, men retten så bort fra dette og dømte henne til døden.