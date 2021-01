NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 12. januar

Trump og Pence møttes for første gang siden opptøyene

President Donald Trump og visepresident Mike Pence har snakket sammen for første gang siden stormingen av Kongressen på onsdag i forrige uke. Møtet skjedde samtidig som demokratene Representantenes hus forsøker å presse Pence til å avsette Trump.

En kilde i regjeringen sier de to møttes i Det hvite hus og hadde «en god samtale» der de diskuterte den kommende uken og «reflekterte» over det Trump-administrasjonen har oppnådd de siste fire årene.

429 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 429 koronasmittede i Norge. Det er 126 færre enn dagen før og 102 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 55.903 koronasmittede personer her i landet Fram til mandag er det gjennomført 3 millioner koronatester her i landet. 147 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus.

Moderna lover immunitet i ett år

Immuniteten fra Modernas koronavaksine skal holde i minst ett år, opplyste den amerikanske legemiddelprodusenten på en helsekonferanse mandag, melder Reuters.

Selskapet forventer å levere mellom 600 og 1.000 millioner doser i 2021. Tirsdag er det varslet at Moderna-vaksinen kommer til Norge

Høie vil ta korona-stikkprøver

Helseminister Bent Høie vil at kommunene skal ta stikkprøver for å sjekke om reisende til Norge faktisk tar den obligatoriske koronatest innen 24 timer. Testen må skje på grensen eller i kommunen man kommer til.

Systemet er tillitsbasert og fire av ti reisende som landet på Gardermoen fra utlandet testet seg ikke på flyplassen.

Helga Pedersen advarer om lederdebatt i Ap

Helga Pedersen (Ap) oppfordrer partifeller til å slå ring om Ap-leder Jonas Gahr Støre og sier det bare er høyresiden som tjener på en lederdebatt i Ap.

– For høyresiden er det et drømmescenario om Ap setter seg ned og furter over dårlige resultater og skylder på hverandre. Vi må brette opp ermene og vinne valget, sier hun.

NFL-trener takker nei til fortjenstmedalje fra Trump

Sjeftrener for New England Patriots Bill Belichick er tildelt Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse. Den takker han nå nei til på grunn av angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlingen i forrige uke, melder CNN.

– Som følge av de tragiske hendelsene forrige uke, er avgjørelsen tatt om at jeg ikke ønsker å gå videre med medaljen. Framfor alt er jeg en amerikansk borger med stor respekt for vår nasjons verdier, frihet og demokrati, sier den 68 år gamle trenerlegende i en uttalelse.