19-åring tiltalt for millionbedrageri og for å utgi seg for å være politi

19-åringen har sittet varetektsfengslet siden april 2020 og vil sitte fengslet fram til saken kommer opp i Oslo tingrett 8. februar. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

En 19-åring fra Oslo er tiltalt for grovt bedrageri, identitetstyveri og for å utgi seg for å være politi i en omfattende BankID-svindel-sak.