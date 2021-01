Giske foreslått som lokallagsleder i Trondheim

NTB

Årsmøtet i Trøndelag Arbeidersamfunn mandag kveld endte med kampvotering, og den sittende lederen ble byttet ut med første visepresident på Stortinget.

Under årsmøtet i Trøndelag Arbeidersamfunn mandag kveld oppsto det ifølge avisa Nidaros fullt drama og kampvotering.

Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen ble foreslått å erstatte sittende leder Tine Eikevik.

Deretter ble også Trond Giske lansert som kandidat, men han ønsket ikke å stille opp og forslaget ble trukket. Til slutt vant Hansen ledervalget med 21 mot 14 stemmer, skriver Nidaros.

Eikevik var blant dem som gikk klart ut mot at hun ikke ønsket Trond Giske som leder i Trøndelag Ap i vår. Under debatten ble bråket som oppsto i partiet i vår brukt som forklaring på at Eikevik ble utfordret som leder i lokalpartiet.