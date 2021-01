Mannen som havnet på i sjøen i Ofotfjorden var syrisk blindpassasjer

NTB

Mannen som lørdag havnet over bord fra et malmskip som var på vei inn Ofotfjorden til Narvik, var blindpassasjer fra Syria, opplyser politiet.

1. januar oppdaget mannskapet om bord i malmskipet på vei til Norge at de hadde en blindpassasjer. Ni dager senere skal mannen ha hoppet over bord i Ofotfjorden utenfor Narvik. Nødetatene fikk melding om mann over bord klokken 10.27 lørdag.

Politiførstebetjent Ingunn Opdal Iversen, som leder etterforskningen av saken, opplyser til NRK at den savnede er en mann i 40-årene som var blindpassasjer om bord i malmskipet.

Avhørte mannskap

Mannen skal ikke hatt identitetspapirer på seg, men han skal ha sagt til mannskapet at han var fra Syria. Den første meldingen fra mannskapet gikk ut på at mannen hadde hoppet over bord.

– Vi etterforsker saken bredt, og kan ikke si mer så lenge etterforskningen pågår. Vi har politi ute på skipet nå, som foretar ytterligere avhør av mannskapet, samt åstedsundersøkelser, sier Opdal Iversen til NRK mandag.

Både ambulansehelikopter, kystvaktskip og flere fartøy deltok i søket som ble avsluttet klokken 18 lørdag uten funn. Da var det sju og en halv time siden mannen ble borte.

Strandsøk

– I etterkant av søket har Forsvaret foretatt et strandsøk i et enormt stort område. Søket er innstilt inntil videre, men ikke avsluttet, opplyser Iversen til Fremover.

Politiet jobber sammen med både Kripos, Utlendingsdirektoratet og Interpol i håp om å identifisere mannen for senere å kunne varsle familie og pårørende.

Hans Björkestam, som er sikkerhet- og miljøansvarlig i det finske rederiet ESL Shipping Ltd som eier «Arkadia», sier til mannen trolig kom om bord da fartøyet var i Middelhavet, antakelig i den spanske enklaven Ceuta i Nord-Afrika, der de la fra havn nyttårsaften.