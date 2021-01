Kurt Oddekalv er død

NTB

Leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet er død, 63 år gammel, etter å ha gått gjennom isen i Bergen. – En trist beskjed å få, sier klima- og miljøministeren.

– Oddekalv hadde et livslangt miljøengasjement. Han var en utradisjonell type som skapte mange kontroverser, men engasjementet for naturen var utrettelig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til NTB.

– Miljøbevegelsen har mistet en tydelig stemme, legger han til.

Gjennom isen

Politiet meldte i en pressemelding klokka 17.17 mandag at de undersøkte om en person hadde gått gjennom isen på Bahusvatnet, som ligger ved Kalandseidet sør i Bergen kommune.

Kurt Oddekalv da han sprengte en Citroën 2CV i luften utenfor den franske ambassaden i Oslo i 1995. Foto: Tor Richardsen / NTB Les mer Lukk

En snau halvtime senere kom meldingen om funnet av en omkommet. Rett før klokka 22 gikk politiet ut med navnet. Alle de nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet, melder Vest politidistrikt.

– Det presiseres at familien ber om ro i tiden fremover. Familien vil også komme med en uttalelse i løpet av de nærmeste dagene, heter det.

Ekskludert

Oddekalv var leder for Norges Miljøvernforbund, som han selv opprettet i 1993 etter å ha blitt ekskludert fra Norges Naturvernforbund.

– Dette er veldig trist, sier Gustav Bahus, leder av Vestland Frp, til VG.

– Han er en nær venn av meg. Jeg har hatt veldig mye å gjøre med Kurt-en i mange år. Han bodde ved Bahusvatnet. Jeg fikk nettopp meldingen om at han hadde omkommet der. Nei, dette er sørgelig, sier Bahus.

Mohn: Så leit

– Så leit, så leit, sier forretningsmannen Trond Mohn til Bergens Tidende.

Mohn har støttet Kurt Oddekalvs prosjekter økonomisk.

– Han hadde alltid et hjerte for dem som trengte det og en forstand for miljøet og de store sammenhenger. Uredd sto han opp for sine meninger og alltid med full integritet, sier Mohn.

Kurt Oddekalv fotografert under FNs klimakonferanse COP21 i Paris 2015. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Ordfører: Stor sorg

Til Bergensavisen sier ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) i Bergen at mange vil savne Oddekalv.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om at Kurt er død. Mine tanker og kondolanser går til hans nærmeste. Kurt var en bauta i miljøkampen, han kjempet hardt for det han trodde på. Vi er mange som kommer til å savne Kurt, sier ordføreren.

Også tidligere Frp-formann Carl I. Hagen sørger over Oddekalvs bortgang.

– Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om at Kurt Oddekalv er gått bort på en tragisk måte. Som medlem i Norsk Miljøvernforbund må jeg konstatere at en stor og fornuftig miljøforkjemper ikke lenger blir en viktig talsmann for sunn fornuft i miljøbevegelsen. Jeg vil savne hans glødende og optimistiske engasjement, sier Hagen i en kommentar på Facebook.