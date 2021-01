Mann dømt til forvaring for å ha banket opp tilfeldig kvinne og gutt

NTB

En mann er dømt til fire års forvaring etter at han brøt seg inn hos en kvinne og utsatte en henne og hennes åtte år gamle sønn for vold i en halvtime.

Det hele startet da 28-åringen natt til 13. april i fjor utløste brannalarmen i leilighetskomplekset i Kristiansand der han bodde.

Ifølge den ferske dommen fra Kristiansand tingrett slo 28-åringen først én mannlig nabo med en branndetektor da naboen skulle sjekke hva som hadde skjedd. Deretter slo 28-åringen en annen mannlig nabo som hadde evakuert, med den samme branndetektoren.

Fryktet sønnen skulle se henne dø

Mannen løp deretter til et hus noen hundre meter unna og brøt seg inn. Der møtte han en mor og hennes åtte år gamle sønn som bodde i huset. Inne i huset slo han sønnen med et skohorn inne på soverommet hans.

Moren klarte å lokke mannen med seg ut på kjøkkenet under påskudd av at han skulle få boller. På kjøkkenet ble kvinnen utsatt for grov vold av mannen i nærmere en halv time.

– Tiltalte [tok] et vaffeljern som sto fremme og slo dette gjentatte ganger mot [kvinnens] hode. Tiltalte brukte så mye kraft at vaffeljernet til slutt knuste, heter det i dommen.

Kvinne ble også kvelt. Hun sa i retten at hun fryktet at hun skulle dø under mishandlingen, og at sønnen skulle være vitne til at hun ble drept. Kvinnen fikk blant annet brudd i nese- og kinnbein og flere tenner ble slått løs.

Mannen forlot deretter boligen og tok seg inn i et nytt hus noen hundre meter unna. Også her var det folk hjemme, men de som bodde der, hadde låst seg inne og ringt politiet. Kort tid etter ble han pågrepet av bevæpnet politi.

Slo brannmann

Mannen er også dømt for vold mot en brannmann som hadde rykket ut etter at en brannalarm ble utløst i leiligheten hans natt til 25. februar i fjor.

Mannen erkjente ikke straffskyld, men har ikke bestridt de fornærmedes beskrivelser. Mannens forsvarer sa i retten at 28-åringen mener at han ikke var tilregnelig på begge gjerningstidspunktene etter at han hadde sluttet på medisiner han gikk på, grunnet psykisk sykdom kort tid i forkant av hendelsene.

Psykiatriske undersøkelser av mannen viste likevel ingen tegn på psykose, og retten fant mannen tilregnelig på begge tidspunktene.

Dømt flere ganger tidligere

Mannen er tidligere dømt seks ganger, hvorav fem av dommene gjelder vold.

Minstetiden for forvaringen på fire år er satt til to år og åtte måneder. Det er i tråd med aktors påstand.

I tillegg må mannen ut med til sammen 190.000 kroner i oppreisningserstatning til de fornærmede i saken.