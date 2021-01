Debatten klaget inn til Kringkastingsrådet: - En gedigen blemme for NRK

TWITTER-STORM: Under Debatten-episoden «Har vi tatt for lett på Trump?» havnet programleder Fredrik Solvang i en klagestorm på Twitter. I helgen deaktiverte han Twitter-kontoen sin. Nå har episoden klaget inn til Kringkastingsrådet. Foto: Skjermdump

Ragnhild Aarø Njie - Kampanje.com

Etter forrige ukes kritikk, har Debatten mottatt 15 klager hos Kringkastingsrådet.

I slutten av forrige uke skrev Kampanje om at NRK-programmet «Debatten» høstet høylytt kritikk for episoden som ble sendt torsdag kveld, «Har vi tatt for lett på Trump?».

Det at «Debatten» hadde invitert Helge Lurås, redaktøren for det kontroversielle alternative nettstedet Resett til å debattere i beste sendetid, fikk mange til å se rødt.

Kritikken lot ikke vente på seg på Twitter.

– Dagen etter at konspirasjonsfanatikerne gikk amok i USA får Resett taletid på #nrkdebatt Slik reklame kan knapt kjøpes. Akkurat nå som vi nesten glemte dem, skrev forfatter, skribent og journalist Linn Stalsberg på Twitter.

Les også:NRK i klagestorm etter id-sending: - Propaganda for islam

– Svært betenkelig



Nå har episoden motttatt 15 klager hos Kringkastingsrådet. Det opplyser rådssekretær Erik Skarrud til Kampanje.

– Det er svært betenkelig å slippe til denne typen deltakere, når det finnes god forskning på området om at man IKKE skal gi slike holdninger en plattform, skriver en av klagerne.

– Hele seansen ble i det hele tatt en gedigen blemme for NRK; spesielt fordi NRK ikke er en privataktør, og som derfor burde holde seg for god til å fullstendig gruslegge det som burde vært en seriøs debatt; ved å (nok en gang) invitere det åpenbart mest tabloide valget de kunne komme med, skriver en annen.

Les også: TV 2 gjenoppliver NRK-programmet «Sofa»

Har forsvart avgjørelsen

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK svarte slik på kritikken som kom mot programmet forrige uke:

– Det er en kjensgjerning at svært mange norske Trump-tilhengere har funnet et tilhold hos Resett. Derfor mente vi det var riktig å konfrontere Resett etter det som skjedde i kongressen i USA på onsdag. Det gjorde vi, og vi satte Lurås under debatt med en representant for norsk venstreside, Mimir Kristjansson, sier Berge.

Les også: Dagbladet-redaktør svarer på kritikken: - Derfor vil du lese dette

Deaktiverte Twitter-konto

Klagene kommer etter at programleder Fredrik Solvang deaktiverte Twitter-kontoen sin etter en opphetet meldingsutveksling med en Utøya-overlevende, slik blant annet Dagbladet omtalte i helgen.

– Jeg beklager oppriktig til alle Utøya-ofre for at jeg i en privat samtale svarte «Å dra Utøya-kortet er drøyt». Det var et ufølsomt og ubetenksomt ordvalg, som jeg er lei meg for, og som du kan lese mer om på Dagbladet.no, skrev Solvang samtidig på Instagram.

På Instagram oppfordret Solvang også at «de som har en mening om Debatten må henvende seg til NRKs publikumsservice og klage til Kringkastingsrådet».

Saken ble først publisert på Kampanje.com