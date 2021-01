Kvinne tiltalt for å ha drept moren og ha forsøkt å drepe tilfeldig kvinne

En kvinne er tiltalt for drap på sin egen mor i en leilighet på Sofienberg i Oslo i november i 2019.

NTB

En kvinne er tiltalt for å ha drept moren sin i en leilighet og deretter å ha forsøkt å drepe en tilfeldig kvinne på Oslo S i november i 2019.

Den 37 år gamle kvinnen ble pågrepet i avgangshallen på Oslo S etter at hun 12. november i 2019 hadde angrepet en tilfeldig kvinne i 60-årene med kniv.

To dager senere fant politiet 37-åringens mor drept med kniv i kvinnens leilighet på Sofienberg i Oslo. Obduksjonsrapporten konkluderte med at hun trolig ble drept samme dag som knivangrepet på Oslo S, eller dagen i forveien.

Ifølge TV 2 er kvinnen nå tiltalt for drap på sin egen mor og for drapsforsøket på Oslo S.

– Var psykotisk

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet. Fengslingen ble sist forlenget torsdag i forrige uke, og i kjennelsen NTB har fått tilgang til, står det at de rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at kvinnen var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Statsadvokat Erik Marthinussen har i tiltalen tatt forbehold om at han vil be om at kvinnen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Flere tilfeldige ofre

37-åringen erkjente først drapet, men endret senere forklaring og mente at hun ikke hadde noe med det å gjøre. Hun skal nå i et nytt avhør før rettssaken.

– Jeg legger til grunn at det vil bli det siste avhøret, og at vi der får en avklaring, sier forsvareren hennes, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

Kvinnen er også tiltalt for vold mot ti andre personer mellom november 2017 og oktober 2020 – de fleste av dem var tilfeldige ofre.