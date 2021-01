21 nye coronatilfeller i Drammen – kommunale tjenester påvirkes

NTB

21 nye smittetilfeller er registrert i Drammen siste døgn. Mange av tilfellene er knyttet til utbruddet på Drammen sykehus, og kommunale tjenester påvirkes.

18 av de nye tilfellene er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. To har fått påvist coronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smitteveien er ukjent for den siste, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

12 av de 18 nærkontaktene som nå har fått påvist smitte, er knyttet til smitteutbruddet på ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus.

– En del av disse smittetilfellene påvirker Drammen kommunes tjenester, opplyser kommunen.

Stort smitteutbrudd ved sykehus

Til sammen 28 av tilfellene i Drammen de siste dagene knyttes til smitteutbruddet på sykehuset.

– Smitteutbruddet ved Drammen sykehus er stort, og vi følger det nøye, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I tillegg er det påvist smitte ved hjemmetjenester tre steder, samt ved omsorgsboliger. Ved hjemmetjenestene på Losjeplassen, Tangen og Fjell har til sammen ytterligere fire brukere fått påvist smitte, og til sammen elleve ansatte er satt i karantene.

Én bruker og to ansatte ved Filten omsorgsboliger har fått påvist smitte. Til sammen 23 beboere og 21 ansatte er så langt satt i karantene.

Fjell bo- og servicesenter er hardt rammet, og 16 coronasmittede personer er så langt døde.

Høyt

De 21 nye smittetilfellene i kommunen mandag er isolert sett et høyt tall, vedgår Johannessen, men det må ses i sammenheng med søndagens lave tall.

– Vi har nå fått svar på prøvene som var forsinket, og dermed ble dagens rapporterte tall nokså høyt. Men hvis vi ser de to siste dagene under ett, så har vi hatt 24 tilfeller disse dagene. Et gjennomsnitt på tolv er omtrent likt nivået for de siste ukene, sier Johannessen.

Smittetrykket i kommunen har ikke økt i vesentlig grad etter jule- og nyttårsfeiringen så langt, ifølge Johannessen. Det er påvist 178 nye smittetilfeller de siste to ukene.

Coronavaksinering ved sykehjemmene fortsetter denne uken, og det startes også opp vaksinering av utvalgte grupper blant de ansatte i helse- og omsorgssektoren.