NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Kirkestreiken avsluttet etter en måned

Det er enighet i lønnsoppgjøret for kirkelig ansatte etter en månedslang streik. Partene sa natt til mandag ja til Riksmeklerens skisse til løsning.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent som er på nivå med arbeidslivet for øvrig, men partene har forpliktet seg til å jobbe videre sammen for å utvikle et felles system for lønn og tilleggslønn for Den norske kirke.

Pelosi klar for ny riksrett

Nancy Pelosi, demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, sier det utarbeides en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump.

Pelosi forklarer at Representantenes hus, som står for tiltalen, først vil forsøke å tvinge visepresident Mike Pence og regjeringen til å avskjedige Trump ved å bruke det 25. grunnlovstillegget. Dersom det ikke lykkes innen 24 timer, vil riksrettsprosessen fortsette.

555 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 555 koronasmittede i Norge. Det er 112 flere enn dagen før og 111 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 55.474 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. 143 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var 18 flere enn dagen før.

Et mindretall har tillit til norsk vaksineringstempo

Tre av fire nordmenn sier nå at de vil ta koronavaksinen. Samtidig har kun en av tre nordmenn – 34 prosent – tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. 40 prosent svarer nei, mens resten vet ikke.

– Folk ble kanskje litt forbauset over at vaksiner ligger på lager og at ikke flere ble raskere vaksinert, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Minst 25 terrorsiktelser etter stormingen av Kongressen

Det er tatt ut minst 25 siktelser for innenlands terrorisme etter at presidentens støttespillere stormet Kongressen 6. januar, melder Reuters.

Flere av angriperne bar våpen og hadde hjemmelagede brannbomber og andre eksplosiver, viser et referat fra en samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy i det amerikanske forsvarsdepartementet.

PGA avlyser golfmesterskap på Trump-bane

PGA i USA vil ikke bruke Donald Trumps golfbane i Bedminster i New Jersey til å avholde PGA-mesterskapet i 2022.

– Styret i PGA i USA har stemt for å bruke retten til å avslutte avtalen om å spille PGA-mesterskapet for 2022 på Trump Bedminster, skriver president Jim Richardson i PGA i USA i en uttalelse på Twitter.