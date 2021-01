Et mindretall har tillit til vaksineringstempoet

Tre av fire nordmenn sier nå at de vil ta koronavaksinen. Men kun én av tre har tillit til at vaksineringsprosessen i Norge er effektiv. Foto: Tone Spieler / NTB

NTB

Tre av fire nordmenn sier nå at de vil ta koronavaksinen. Men kun én av tre har tillit til at vaksineringsprosessen i Norge er effektiv.

Kun en av tre nordmenn – 34 prosent – sier at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. 40 prosent svarer nei, mens resten vet ikke.

– Folk ble kanskje litt forbauset over at vaksiner ligger på lager og at ikke flere ble raskere vaksinert, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 13.000 nordmenn om de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer. I tillegg er 1.800 spurt om de har tillit til tempoet på vaksineringen.

Nå i januar sier tre av fire nordmenn, 74 prosent, at de vil ta vaksinen. Bare 8 prosent sier nei, mens resten er usikre. Andelen som sier ja nå er 7 prosentpoeng over snittet for desember måned, der andelen økte uke for uke.

– Vaksinemotstanden slipper taket. Antallet som sier nei til vaksine, er halvert sammenlignet med gjennomsnittet for alle målinger i andre halvår av 2020. Samtidig er de usikre blir færre, sier Clausen.