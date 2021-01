Guldvog: Ganske krevende smittesituasjon

NTB

Smittesituasjonen er krevende, og det er ennå ikke full oversikt over konsekvensene av jul- og nyttårshelgen, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Til NRK beskriver han søndag kveld smittesituasjonen som usikker.

– Det er en ganske krevende situasjon nå, hvor vi ikke har full oversikt over konsekvensene av jul- og nyttårshelga. Det kommer vi til å se i løpet av uka som kommer, sier han til kanalen.

De siste ukene har antallet smittetilfeller økt, og det er nå én uke siden regjeringen iverksatte kraftige tiltak for å få ned smitten. Til TV 2 sier Guldvog at for at smittetiltak skal kunne slippes opp, må smittetallene betydelig ned.

– Tallene må være som i begynnelsen av oktober. Vi må se rundt 50 smittede per 100.000 i løpet av en to ukers periode. Den siste tiden har vi ligget på verdier som er to og tre ganger det, sier han.

Om tiltakene blir videreført eller ikke, får vi ikke svar på før neste helg, opplyser statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.