41 pasienter har søkt om erstatning etter coronasmitte på institusjoner

NTB

Eldre som er blitt smittet av coronavirus i kommunale institusjoner, har rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Så langt har bare 41 søkt.

En oversikt som Bergens Tidende har fått utarbeidet fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), viser at det så langt bare er én sak hvor det er ubetalt erstatning etter at en beboer døde med covid-19 på et kommunalt sykehjem. Totalt er det så langt 41 som har søkt om slik erstatning.

Folkehelseinstituttet på sin side har mottatt 84 varsler om smittebrudd på sykehjem. I alt har 270 personer dødd med covid-19 på andre helseinstitusjoner enn sykehjem, hovedsakelig på sykehjem, skriver avisen.

Ifølge pasientskadeloven har pasienter rett til erstatning dersom det er sannsynlig at de er blitt smittet i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Etterlatte kan også søke erstatning.

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med, er å dekke utgifter de har i forbindelse med at foreldre eller besteforeldre har gått bort, skriver avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i NPE til avisen.

Erstatning vil typisk dekke ekstra utgifter beboere har hatt på grunn av smitten og sykdomsperioden. Ved dødsfall dekkes utgifter i forbindelse med gravferden, opplyser Trøseid.