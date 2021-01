TV 2: Tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap

NTB

I en intern LO-måling i desember som TV 2 har fått tilgang til, får Arbeiderpartiet bare 31,4 prosent oppslutning i sin egen høyborg.

Det er en klar nedgang LOs interne måling i juni for halvannet år siden, hvor Ap fikk 46,7 prosent, skriver kanalen.

På LOs desembermåling får Ap støtte fra 31,4 prosent av LOs medlemmer. Senterpartiet er nest største parti, med 21,3 prosents oppslutning, ifølge TV 2, som oppgir at de har sett hele målingen.

Leder i LO-forbundet Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre, Jørn Eggum, sier til kanalen at han er glad for at det er et soleklart flertall for å skifte ut dagens regjering.

Selv om Senterpartiet har styrket seg på de interne målingene, sier han at Fellesforbundet fortsatt støtter en rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet.