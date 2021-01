Lite trengsel på T-banen i Oslo søndag – Ruter glad folk har fulgt oppfordringen

NTB

Det har vært en rolig dag for kollektivselskapet Ruter, til tross for fint vær og skiføre i marka.

Folk var flinke søndag til å unngå å bruke kollektivtransport, ifølge kommunikasjonssjef i Ruter, Øystein Dahl Jonhansen.

– Folk har hørt på vår oppfordring om å unngå å bruke kollektivtransport hvis de skal til marka. Det er vi veldig glade for, sier han.

Ifølge Johansen gikk lørdag også greit, med unntak av noen utfordringer på T-bane linje 1, Frognerseteren.

Det førte til at de også valgte å stenge Midstuen T-banestasjon fra klokken 9 søndag, i frykt for at flere skulle reise med linje 1 for å ake i Korketrekkeren.

– Det vurderes kontinuerlig når stasjonen kan åpnes igjen, sier Johansen.