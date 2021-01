NTB

45 utenlandske soldater har testet positiv for corona i Indre Troms. Ifølge kommuneoverlegen har de god kontroll over situasjonen.

Om lag 3.000 utenlandske soldater skal til Indre Troms for trening i januar. 1.600 har ankommet denne uken.

45 av dem som til nå har ankommet, har testet positivt for corona ved ankomst, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Forsvaret jobber tett med de allierte og sivilt helsevesen for å hindre ytterligere smitte internt blant de allierte styrkene som har ankommet.

Sivile prøver blir prioritert

– Vi jobber med å reteste mange av soldatene, da de fleste er definert som nærkontakter, sier kommuneoverlege Vidar Bjørnås i Bardu til TV 2.

Han legger til at det er amerikansk helsepersonell som håndterer de amerikanske soldatene i Norge. All testing blir gjennomført av Hæren og vil ikke påvirke kommunal testkapasitet.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som skal analysere disse prøvene. Laboratoriet kan ved topper analysere 2.000 prøver hver dag. Sivile prøver blir prioritert og analysert før prøvene fra Forsvaret.

Anerkjenner ansvaret

– Vi bistår arbeidet, og jeg føler at vi har lagt en god strategi for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Det er god kontroll. Den viktigste jobben fremover blir å sikre at personer er friske før de går ut av karantene, sier kommuneoverlegen.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke endret seg gjennom pandemien. Det er viktig for vår evne til å forsvare Norge, og derfor Norges sikkerhet, at vi trener og øver sammen med våre allierte. Vi må være i stand til å operere under krevende vinterforhold, så også under en pandemi, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik.

– Vi anerkjenner det ansvaret vi har for å hindre ytterligere smitte i samfunnet, og har gode rutiner for smittevern, blant annet gjennom tett koordinering med det sivile helsevesen, sier Lervik.