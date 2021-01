Mannen som stjal Pelosis talerstol er fengslet

NTB

Mannen som ble avbildet smilende med talerstolen til kongresslederen Nancy Pelosi etter onsdagsopprøret, er fengslet.

Bildet av Florida-mannen Adam Christian Johnson gikk viralt etter kongresstormingen. Smilende bar han med seg tyvgodset ut av kongressbygningen. Han ble raskt gjenkjent og navngitt.

Sent fredag ble 36-åringen pågrepet etter begjæring fra føderale myndigheter, melder Reuters. Ifølge Bradenton Herald risikerer han en fengselsstraff på opp mot ti år for tyveri og for ulovlig å ha tatt seg inn i kongressbygningen.

Han sitter fengslet i Pinella County i Florida uten mulighet for kausjon.