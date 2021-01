Varsler kraftig vind og snøfokk i fjellet

NTB

Meteorologisk institutt advarer om kraftig vind og snøfokk i fjellet i Sør-Norge natt til søndag. Farevarsel er sendt ut.

De siste dagene har et kraftig lavtrykk bygget seg opp nord for Island. Det påvirker været for hele Sør-Norge hvor det langs kysten og i fjellet varslet uvær.

– Natt til søndag blir det kuling og snø i fjellet i Sør-Norge. Vær obs, fordi dette er oppskriften på snøfokk! Vi har sendt ut et gult farevarsel som strekker seg fra Dovrefjell i nord til Haukelifjell i sør, skriver Meteorologisk institutt som advarer om økt fare for snøskred.

Vegtrafikksentralen for Sør-Norge advarte lørdag ettermiddag om ruskevær i fjellet og at det er fare for kolonnekjøring og stengte fjelloverganger.

– Må du ut og kjøre? Kjør etter forholdene. Husk gode dekk, full tank, varme klær/pledd og varm drikke og mat, la de til.

Lørdag ettermiddag var det varslet storm langs kysten av Vestlandet og med orkan i kastene ved Kråkenes fyr ved Stad. Denne vinden var det imidlertid ventet skulle dempe seg allerede i løpet av kvelden.

Lørdag måtte også Hovedredningssentralen for Sør-Norge lede en redningsaksjon der et lasteskip vest for Fedje måtte få hjelp til å komme inn i roligere strøk.

– Det var røffe forhold, men fartøyet ble slept trygt inn til smulere farvann av slepebåten Baut, skriver HRS som legger til at også kystvaktskipet Tor fulgte slepet inn.