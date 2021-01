166 nye smittede i Oslo siste døgn – 21 flere enn snittet de foregående sju dagene

NTB

Det er registrert 166 smittede i Oslo siste døgn. Det er 21 mer enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 145 smittede per dag.

I alt er det nå registrert 1.803 nye smittetilfeller de siste to ukene, viser nye smittetall fra Oslo kommune.

Antall smittede siste døgn er 9 færre enn dagen før. For en uke siden ble det registrert 95 smittetilfeller.

Det er høyest smittetrykk i bydel Stovner med 609,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger bydel Søndre Nordstrand med 495,6 tilfeller per 100.000 innbyggere og bydel Grorud med 360,9 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Lavest smittetrykk er det i bydel Nordre Aker med 75,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Siden mars er 15.094 personer i Oslo bekreftet smittet.