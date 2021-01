NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 9. januar.

Arbeiderpartiet samler toppkandidatene

Arbeiderpartiet starter valgåret med en digital samling for sine toppkandidater på stortingslistene, og partiets statsministerkandidat og leder Jonas Gahr Støre skal tale til kandidatene.

Salvini i retten

Italias høyrepopulistiske opposisjonsleder Matteo Salvini må møte i retten tiltalt for for ulovlig frihetsberøvelse og maktmisbruk etter at han som innenriksminister i fjor nektet over 100 migranter på et italiensk kystvaktskip å gå i land.

Idrettsgallaen 2021

Idrettsgallaen blir i år gjennomført i et mindre format enn vanlig, og blir sendt frå studio i Oslo. Statsminister Erna Solberg deltar på gallaen, og hun skal dele ut årets hederspris.

VM-oppkjøringskamp mot Danmark

Det norske håndballandslaget for herrer møter Danmark i en oppkjøringskamp i Kolding før VM i Egypt. I forrige kamp, som ble spilt torsdag, tapte Norge. Kampen mot Danmark begynner klokka 20.