Kvinne ble truffet av haglskudd i Drammen - nå er hun utskrevet fra sykehuset

NTB

Kvinnen i 40-årene som tidlig om morgenen 1. nyttårsdag ble truffet av haglskudd i Drammen, er nå skrevet ut fra sykehus.

Anis Andei Kanbar, som er kvinnens bistandsadvokat, opplyser til Drammens Tidende at utskrivingen skjedde nylig.

– Hun har blitt skutt med hagle på overkroppen og ble truffet av en hel drøss med prosjektiler. Hun har vært gjennom flere operasjoner for å få fjernet prosjektilene fra haglpatronen som har spredd seg i flere deler, sier han og legger til at hendelsen har vært traumatiserende.

Det var rundt klokka 5 på årets aller første dag at det ble avfyrt skudd med hagle mot en dør i et hus i Tordenskiolds gate i Drammen. Da politiet ankom, ble det hørt flere skudd. Like før klokken 7 ble den antatte gjerningsmannen pågrepet etter å ha ringt til politiet og meldt seg.

En 23 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter handelsen. Han ble varetektsfengslet i fire uker 2. januar. Mannen nekter straffskyld, men erkjenner å ha vært på stedet og ha skutt gjennom en dør.