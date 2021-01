Truende mann pågrepet i Bergen

NTB

Etter det som angivelig var truende oppførsel med øks mot flere personer, ble en mann pågrepet av politiet i Åsane fredag ettermiddag.

Det var ved 15-tiden fredag ettermiddag at politiet fikk melding om at en vekter ved Åsane storsenter hadde blitt truet av mannen, melder Bergensavisen.

Politiet fikk kort tid etterpå også flere meldinger om lignende hendelser, og at mannen var i besittelse av en øks.

Fredag ettermiddag gikk politiet til aksjon i en leilighet i en boligblokk, der mannen oppholdt seg. Operasjonsleder Bjarte Rebnord sier til avisa at mannen i 30-årene angrep politipatruljen, og at de brukte pepperspray for å få kontroll på ham.

I leiligheten fant politiet en øks.