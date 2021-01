Stort corona-utbrudd på Drammen sykehus

Ved ortopedisk avdeling på Drammen sykehus har ni personer fått påvist coronasmitte.

Coronautbruddet på sykehuset startet med at en ansatt med ukjent smittevei fikk påvist corona. Deretter testet åtte ansatte ved ortopedisk avdeling positivt, melder Drammens Tidende.

Nå har tolv ansatte og 20 pasienter blitt satt i karantene, ifølge avisen.

Det jobbes nå på spreng med ytterliggere testing og smittesporing i avdelingen.

– Det er per nå besluttet å gjennomføre testing av ansatte på ni ulike seksjoner ved ulike avdelinger på sykehuset. Per nå er det ikke funnet noen smittet som ikke har jobbet direkte på den aktuelle sengeposten. Men vi vil få fortløpende nye prøvesvar, sier Lukas Månsson, som er avdelingssjef for ortopedi og akuttmottak på Drammen sykehus, til Drammens Tidende.

Avdelingssjefen sier at 15 operasjoner er utsatt som følge av utbruddet, og at disse pasientene vil få ny time ved en senere anledning.

Månsson opplyser overfor avisen at sykehuset var i kontakt med Folkehelseinstituttet om utbruddet på sykehuset torsdag.