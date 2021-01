Legemiddelverket varslet om dødsfall etter vaksinering

NTB

En langtidssyk beboer på et sykehjem i Sør-Varanger kommune døde dagen etter coronavaksinasjon. Det skal ikke være sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen.

– Beboeren har vært syk over lang tid, sier kommuneoverlege Mona Søndenå ifølge Kirkenes By.

Kommunen har rutinemessig rapportert hendelsen til Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.

– Legemiddelverket har vært tydelig på at når de aller svakeste og mest utsatte, som også har alvorlige underliggende sykdommer, får vaksine for coronaviruset, så kan det skje dødsfall i nær tilknytning til vaksinasjonstidspunktet, uten at dette har noen sammenheng med vaksinen, sier smittevernlege Drude Bratlien.