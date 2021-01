Sexarbeider bortvist fra Norge

NTB

En kvinne som jobbet som sexarbeider, er bortvist fra Norge. UDI mener kvinnen utgjør en trussel mot folkehelsen.

Kvinnen kom til Norge i slutten av desember for å arbeide som sexarbeider. «Etter karantenetiden skal hun ha betjent minimum 20 klienter i uken. Kvinnen opplyste at hun ikke tok andre forholdsregler enn å spørre om de var forkjølet eller hadde korona», opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

29. desember fattet UDI fattet vedtak om bortvisning da de mener kvinnen er vurdert å utgjøre en trussel mot folkehelsen.

I Oslo er det påbud om munnbind i en del situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre å holde en meter avstand, og antall nærkontakter bør ikke overstige ti i løpet av en uke.

«Din virksomhet er lite forenlig med de nevnte retningslinjene, og det er lite sannsynlig at avstandsreglene overholdes. UDI anser derfor at du utsetter både deg selv, kunder og omgivelsene for en betydelig smitterisiko ved å ha et høyt antall nærkontakter og begrensede muligheter for å avdekke om kundene er smittet eller i karantene», står det i vedtaket mot kvinnen.

I pressemeldingen skriver Oslo politidistrikt at etterlevelse av smittevernreglene er et svært viktig tiltak for å forhindre og begrense videre utbredelse av covid-19 i Norge.

«Når personer bevisst bryter retningslinjene, til tross for at de er kjent med disse, vises det manglende respekt både for bestemmelsene og for folkehelsen. Dette sees på som alvorlig», skriver Oslo politidistrikt.