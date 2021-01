Take away-restaurant ranet i Tananger

NTB

En take away-restaurant i Tananger i Sola kommune i Rogaland skal ha blitt ranet med våpen.

Politiet rykket ut til Tananger etter en melding om at en take away-restaurant er blitt ranet med håndvåpen, skriver Sørvest politidistrikt i en twittermelding like etter klokken 14.30.

Ranet skal ha skjedd en halvtime før politiet fikk meldingen.

Politiet er på stedet. De søker etter to menn i 20-årene i mørke klær og med tøymunnbind.

– Det skal være fremvist noe som melder oppfattet som et håndvåpen, skriver politiet.