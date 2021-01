Stor pågang hos NVE fra folk som bor på kvikkleire

NTB

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ringes opp av flere hundre bekymrede nordmenn som bor på kvikkleire.

– Vi har måttet rigget til en egen gruppe for å kunne håndtere dette på best mulig måte. Med en sånn skjellsettende hendelse som denne på Gjerdrum i romjulen, så er det naturlig at mange blir bekymret, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal til P4.

Over 110.000 nordmenn bor på områder med kvikkleire. Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire, og det er først når kvikkleira overbelastes at den kollapser.

Video: Her får redningsmannskapene øye på to overlevende: