Raymond Johansen vil ha flere vaksiner

Koronavaksiner bør fordeles etter der smittetrykket er størst, mener Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Han vil selv prioritere bydelene som er hardest rammet.

I et intervju med VG retter Johansen kritikk mot strategien som er valgt, ved å fordele vaksiner til hele landet helt fra starten. I stedet tar han til orde for en mer målrettet fordeling.

– Vi ønsker å bruke denne logikken i Oslo, fordi det er svært mye høyere smittetrykk i Stovner og Søndre Nordstrand enn Holmenkollen. Jeg tror hele Oslo vil skrive under på at det viktig å beskytte innbyggerne der det er størst sannsynlighet for å bli smittet, sier han.

– Bør prioritere rødeste områder

Johansen viser til at Oslo har hvert tredje smittetilfelle, og derfor har hatt de strengeste og mest inngripende smitteverntiltakene.

– Men det er også mange mindre og mellomstore kommuner som har hatt mye smitte: Stjørdalen, Hamarøy, Hitra, Ibestad. Hvis du ser på hele pandemien, er det Oslo, Fredrikstad, Nord- og Sør-Fron som har vært rødest. Jeg tror de fleste mener det vil være mest effektivt å vaksinere her enn å vaksinere de som har minst smitte, sier han.

Norge mottar rundt 40.000 vaksinedoser i uken, og disse fordeles mellom alle landets kommuner i henhold til hvor stor andel eldre de har. Det fører også til at en del kommuner har mottatt svært små forsendelser, og derfor har vaksinert færre enn fem mennesker.

– Lite effektivt å følge etter smitten

Folkehelseinstituttet forklarer valget av strategi ved at man ikke vet om vaksinen kan bidra til å hindre smitte, men at den kan hindre sykdom. Prioriteringen må være å beskytte dem som er mest utsatt for å bli alvorlig syk eller dø. Man vet ikke hvor neste utbrudd kommer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB.

– Vi ser hele tiden at smitteområdene flytter seg stadig vekk slik at områder som ikke har hatt smitte de siste to-tre ukene, plutselig bli nye episentre, sier han.

FHI-kollega Are Berg viser til at det tar fire uker før vaksinen har full effekt. Å drive såkalt reaktiv vaksinering, der man setter inn støtet der det oppstår størst smittepress, ville være mer effektivt om vaksinen virket raskere, for eksempel hvis den bare krevde én dose.

– Trøndelag er et eksempel på et område som var veldig rolig på planleggingstidspunktet, men hvor vi ser langt mer smitte nå. Vi risikerer å komme for sent til hvis vi skal flytte oss etter smitten, sier overlegen.