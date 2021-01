NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 8. januar

Regjeringen legger fram klimaplan

Regjeringen legger fram stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021-2030»

Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse.

Riksdagen stemmer over pandemilov

Den svenske regjeringen har foreslått lovendringer for å få større fullmakter til å stenge og butikker, treningssentre og kollektivtrafikk. Det er ventet at Riksdagen skal stemme over lovendringene fredag.

Ett år siden passasjerfly ble skutt ned i Iran

Fredag er det ett år siden et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned i Iran. Alle de 176 menneskene som var om bord mistet livet da Iran skjøt ned flyet ved en feil.

EM-kvalifisering i håndball

Norge stiller med rekruttlandslaget i fredagens EM-kvalifiseringskamp mot Hviterussland. Kampen spilles i Nadderud Arena i Bærum. De norske gutta tapte 25-33 mot Hviterussland i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp.

Storslalåm i Adelboden, menn.

Fredag kjører alpingutta verdenscuprenn i storslalåm i Adelboden, Sveits. Rennet er det femte av i alt ti storslalåmrenn denne sesongen. Norge stiller med ni kjørere, blant dem Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde.